Gubbio | il pranzo a base di pesce si trasforma in un incubo | diarrea e vomito Ma è una fake news

una base di pesce termina malissimo per una folta comitiva di pescatori che sono rimaste intossicate . Una vicenda diventata virale su web e social. Audio che iniziano a circolare con ...Anche l' associazione di pesca diinteressata, contattata da Fanpage, ha smentito le intossicazioni alimentari assicurando che nessuno dei partecipanti alè ricorso a cure mediche ...A Gubbio un pranzo a base di pesce termina malissimo per una folta comitiva di pescatori che sono rimaste intossicate . Una vicenda diventata virale su web e ...Un pranzo a base di pesce crudo in un ristorante finito nel peggiore dei modi a Gubbio, ovvero con un’intossicazione di massa. O forse no. E’ avvolto nel giallo una vicenda che da giorni sta rimbalzan ...