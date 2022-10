Gf Vip | Marco Bellavia rientra nella casa e affronta i compagni | “Dietro me ne avete dette di tutti i colori | una roba allucinante di una cattiveria unica”

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è finalmente tornato al Grande Fratello Vip per chiudere il cerchio riguardo ciò che era accaduto in seguito al suo abbandono dal reality.puntata di ieri, giovedì 20 ottobre, l’ex concorrente ha incontrato faccia a faccia i coinquilinie i concorrenti eliminati proprio a causa delle brutte parole usate nei suoi confronti. L’ingresso in studio è stato trionfale: luci soffuse, musica imponente e pubblico in piedi. Alfonso Signorini ha accoltoal centro studio per un lungo talk su due poltrone. L’ex volto di Bim Bum Bam è apparso visibilmente emozionato ma al tempo stesso felice per essere tornato nello studio del reality di Canale 5. Dopo aver visto un riassunto delle ultime settimane con tutte le uscite infelici rivolte a lui, è lo stesso ...

