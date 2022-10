Energia | FdI-Ecr | «Nella roadmap ancora troppe ambiguità e resistenze sui costi»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «varata dal Consiglio Europeo ci sonosulle misure necessarie a contenere l’escalation dei prezzi dell’». Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia – Ecr Nicola Procaccini, responsabile ambiente eddel partito commentando l’esito del Consiglio d’Europa stanotte a Bruxelles. Procaccini: «Rischio di allungare i tempi» «Una generica dichiarazione di intenti, con tanti paletti, che rimette nuovamente la palla alla Commissione e ai ministri dell’, – continua – con il rischio di allungare ulteriormente i tempi per incidere subito suidelle bollette di famiglie e imprese dell’intera Europa. Di fatto non c’è stato alcun concreto passo ...