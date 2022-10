Daspo a tre tifosi del Napoli per aggressione ad un tifoso dell’Ajax

dai 5 ai 10 anni: avevano aggredito un tifoso olandese nei pressi di un bar di via dei Tribunali prima della sfida con l'Ajaxdai 5 ai 10 anni sono stati comminati dal Questore di ...... Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Questura di Napoli ha comminato, per periodi dai 5 ai 10 anni, nei confronti deitifosi napoletani denunciati per lesioni personali aggravate per ...Tre tifosi del Napoli si sono visti comminare un Daspo per quanto riguardano i fatti della sfida di Champions League Napoli-Ajax ...I fatti risalenti alla sfida Champions disputatasi allo stadio "Diego Armando Maradona". Individuati e puniti un 23enne e due 37enni ...