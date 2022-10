Crollo nel cimitero | Manfredi | “Un problema legato alla pioggia”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Si stanno completando tutti i sopralluoghi, dai primi rilievi appare che ilsiaal dissesto di quella cappella per infiltrazioni legate. Esiste unpiù generale che affronteremo nei prossimi mesi e che riguarda le strutture private”. Cosi’ il sindaco di Napoli Gaetanoin merito alaldella scorsa settimana. “Si dovrà fare una rivalutazione di tutte le strutture private nell’ambito delmonumentale – ha spiegato il sindaco – spesso hanno più di un secolo, essendo state costruite nell’800, sono strutture dove non si fa manutenzione da molto tempo ed è opportuno un intervento. La nostra intenzione – ha concluso – è riaprire da ...

Poi però di colpo un nuovo spike il 31 di agosto, con un balzo da 0,9 a 4 millesimi (+344%)giro di un'unica giornata. È possibile quindi che ilavvenuto nelle ultime due settimane di ...... visto che2021 in Italia sono nati 399.000 bambini contro i 740.000 nati in Francia. Gli italiani fanno meno figli, ma soprattutto a causa deldelle nascite nei decenni scorsi sono pochi ...Un aiuto dagli psicologi per rassicurare gli studenti dopo il crollo improvviso di un'aula dell'ex facoltà di Geologia di Cagliari. Lo ha annunciato il rettore dell'Università Francesco Mola. (ANSA) ...Elon Musk ha perso oltre 100 miliardi di patrimonio in un anno. Per la serie anche i ricchi piangono, chi credeva che l'ascesa nel panorama dell'economia globale del patron di ...