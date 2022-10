Tiscali

La ex di giornata è Sara Toffolo, che l'anno scorso è stata battuta ai playout proprio dalla Dinamo: "Sono emozionata di giocare contro, conoscendole sarà una partita molto combattuta, in ......14° allenatore braidese ed è il migliore con il 89.4 % di vittorie (19/2) e può cercare di... L' ultimo giocatore ha segnate 30 punti è stato Cortese 33 punti nel nov 2019 contro il. ... Battere Moncalieri per volare alto All’Opening di Cagliari Moncalieri aveva perso dalla quotata Sesto San Giovanni, mentre in casa ha battuto sia Faenza con 35 punti di Tagliamento sia come detto Crema. In trasferta se l’è ...I rivieraschi trovano il riscatto dopo la sconfitta all'esordio con l'Athletic Club. Pareggio invece per Don Bosco Varazze Darian in B femminile ...