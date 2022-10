Atp Stoccolma 2022 | programma | orari ed ordine di gioco sabato 22 ottobre

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo ATP 250 di(cemento indoor) per la giornata di22. Tempo di semifinali sul Centre Court svedese. La prima vedrà contrapposti l’australiano De Minaur ed il giovane danese Rune. Ancora tutto da delineare nella seconda, aspettando l’esito degli ultimi due quarti di finale rimasti. Il greco Tsitsipas e l’americano Tiafoe sono i candidati a giocarla in quanto favoriti rispettivamente sullo svedese M. Ymer ed il finlandese Ruusuvuori. Di seguito ilcompleto con glinel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 12:00) DOUBLE MATCHNon prima delle ore 14:00: (5) De Minaur vs (7) RuneNon prima ...

RISULTATI DI GIORNATA OTTAVI DI FINALE M. Ymer (SWE) - T. Paul (USA) (8) 6 - 2 6 - 3 F. Tiafoe (USA) (3) - E. Ymer (SWE) 3 - 6 7 - 6 7 - 6 E. Ruusuvuori (FIN) - J. Lehecka (CZE) 6 - 2 6 - 2 A. De ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2022 della giornata di venerdì 21 ottobre. Ad aprire le danze su campo centrale saranno l'australiano Alex De Minaur e il canadese Denis Shapovalov, mentre a seguire il danese Holger ...L’elvetico, a poche settimane dal ritiro, non presenzierà al torneo di casa, al via lunedì dopo due edizioni annullate a causa della pandemia ...Stefanos Tsitsipas. Tennis, il programma dell’ATP di Stoccolma: in campo Tsitsipas. Anche all’ATP di Stoccolma sono in programma i quarti di finale oggi 21 ottobre. L’articolo Tennis, da Berrettini a ...