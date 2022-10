(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI -preso un taxi, poi, anziché pagare la corsa,il. Dueincensurati di 18 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri a. Alle 2.45 del mattino erano saliti su una vettura pubblica in via Arenaccia eno chiesto di essere portato a un indirizzo nel quartiere di Scampia. Quando illi haa destinazione, i passeggerimostrato un coltello e chiesto di avere tutto quello cheguadagnato fino al quel momento, 350 euro e il cellulare, poi sono fuggiti. La vittima ha però chiamato subito il 112 e descritto ai carabinieri i dueri che i militariindividuato in viale della ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Hanno preso un taxi, poi, anziché pagare la corsa, hanno rapinato il tassista.ragazzi incensurati di 18 e 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri a. Alle 2.45 del mattino erano saliti su una vettura pubblica in via Arenaccia e avevano chiesto di essere portato ...... tanto che la voce giunge fino al crudele re di Cures, Tito Tazio, che invita ifratelli nella ... Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di(Wiros), che accoglieranno ... A Napoli due ragazzi hanno rapinato il tassista che li aveva portati a casa Allo Zini finisce 4-2 una partita incredibile, in cui gli uomini di Alvini si fanno rimontare in due minuti due gol, poi nei supplementari la decide Sernicola.I finanzieri scovano 26 lidi balneari non in regola tra Napoli e Caserta. Scoperti circa 2,5 milioni di euro non versati all’Erario.