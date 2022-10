La dieta per l’osteoporosi | cibi ricchi di calcio e combinazioni alimentari

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Si stima che in Italiacolpisca circa 5.000.000 di persone, soprattutto donne in postmenopausa (80%). Una patologia prevalentemente al femminile, quindi, che – secondo studi epidemiologici nazionali – affligge il 23% delle donne sopra i 40 anni. Come si legge sul sito dell’Istituto superiore di sanità,è una condizione caratterizzata dalla diminuzione della massa ossea e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo: questo porta a un aumento della fragilità ossea e conseguente aumento del rischio di fratture, che si verificano soprattutto nelle zone del polso, delle vertebre e del femore prossimale. Ma prevenirla è possibile, assicurano gli esperti. Innanzitutto attraverso un corretto stile di vita: praticare regolarmente attività fisica e adottare sane abitudinirappresenta la ...