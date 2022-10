FS | maxi appalto per la Palermo-Catania

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Prosegue il percorso delle gare in ambito Pnrr: come si legge sul portale FS News, il Gruppo FS ha aggiudicato oggi un altroin Sicilia per 616 milioni di Euro. La gara bandita da RFI – società a capo del Polo Infrastrutture di FS Italiane – riguarda la tratta Nuova Enna-Dittaino della-Messina. A realizzare gli interventi sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che vede come capofila Webuild Italia e come mandante Impresa Pizzarotti. L’opera sarà finanziata anche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’aggiudicazione di questa gara completa gli obiettivi ferroviari europei dell’anno in ambito PNRR e giunge a poche settimane di distanza da quella per i lavori, sulla stessa linea, della tratta Dittaino-Catenanuova, dal valore oltre 588 milioni di euro. Gli interventi tra Nuova ...

