Fiorentina | Terracciano | «Un orgoglio vestire questa maglia»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le parole del portiere della: « Ho sempre lavorato per giocare, sono contento di aver trovatocontinuità» Pietro, portiere dellaha risposto sul sito dei viola ad alcune domande postegli dai fan. Di seguito alcune sue risposte. LOTTARE PER LA– «É un. Sono contento del rinnovo, sono felice di continuarestoria». CONTINUITÁ – «C’è tanto lavoro dietro. Ho sempre lavorato per giocare, sono contento di aver trovatocontinuità. Ho però sempre la stessa mentalità». PARTITA CONTRO L’INTER – «Sarà una bella partita. Vogliamo fare bene con una grande squadra. Giocheremo in casa e ...

Così Pietroche risposto alle doamnde dei tifosi sui canali social della. Giocare in maglia viola "per me significa tanto - ha aggiunto- . Sin dal primo giorno ho ...Commenta per primo Questo pomeriggio il portiere dellaPietroha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue dichiarazioni: 'Per me vestire questa maglia è un orgoglio. Sono contento che l'avventura con questa ...Fiorentina, chi gioca con l'Inter ... ma il primo deve vincere il ballottaggio con Venuti. Tra i pali Terracciano, solo panchina per Gollini che ha smaltito un fastidio alla schiena che gli ha ...Firenze, 20 ottobre 2022 - "L'anno scorso siamo entrati tra le sette sorelle, per riuscirci anche in questa stagione dovremo avere la stessa continuità di risultati e di prestazioni che abbiamo avuto ...