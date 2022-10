Europa League LIVE | Arsenal-PSV 0-0

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non solo coppe nazionali e campionati, in campo quest'oggi anche l', con il recupero della seconda giornata in programma...

Commenta per primo - - - - - - - - - -Innegabilmente, lo spagnolo è uno dei tre giocatori più forti a disposizione di Maurizio Sarri, e cioè è dimostrato dall'aver segnato già quattro reti tra Serie A ed. Eppure, il ...ROMA - Si è chiusa la due giorni dello Youth Knowledge Exchange, il convegno dell’ECA che in questa quarta edizione, la prima in Italia, è stato organizzato con il supporto della Roma. L’evento che si ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...