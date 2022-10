Cremonese-Modena oggi in tv | orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il programma, con l’e ladi, match valido per i sedicesimi di finale della. Le squadre tornano in campo per andare a caccia della qualificazioni agli ottavi di finale. Appuntamento questa sera, giovedì 20 ottobre, alle ore 15. La partita verrà trasmessa in chiaro su1, mentre losi potrà seguire su Mediaset Play. SEGUI LASportFace.

Si parte alle ore 15 con. Sono arrivate a questo punto superando da una parte la Ternana e dall'altra il Sassuolo. La vincente affronterà agli ottavi il Napoli. Alle ore 18 la ...Calcio in tv oggi 20 ottobre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 02.45 Flamengo - Corinthians (Copa do Brasil) - ONEFOOTBALL 15.00(Coppa Italia) - ITALIA 1 16.I grigiorossi sono ancora a secco di vittorie in A, gli emiliani sono ripartiti dopo il fallimento e hanno eliminato il Sassuolo. Al Dall’Ara è Thiago Motta contro Liverani ...Il match di Coppa Italia tra Cremonese e Modena rappresenterà un importante banco di prova per le aspettative delle due compagini. La squadra di Massimiliano Alvini è reduce da un pareggio in ...