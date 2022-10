Comprano casa per mezzo milione di euro | Ma non è un sogno | è un incubo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un vero e proprio, quello vissuto da una giovane coppia: laappena acquistata si è rivelata un disastro. Una coppia che si è da poco trasferita in unanuova di zecca, acquistata per circadi. Poco dopo però i due si sono accorti di tutti i difetti presenti. Addirittura L'articoloperdiMa non è un: è unNewNotizie.it.

ilmattino.it

... i problemi non sono stati risolti dopo cinque mesi : 'Ci siamo trasferiti in questaperché volevamo più spazio e la consideravamo la nostra ultima, dove trascorrere gli anni della ...Cosaonline gli italiani Nel mese di settembre, la crescita dell'eCommerce è guidata ...2%) " in maggioranza alcoliche " in virtù del ritorno al consumo fuorida parte degli Italiani. ... Comprano una casa da mezzo milione di sterline, poi la scoperta choc: «È un incubo» “La casa dei tuoi sogni. Proponici la casa che desideri acquistare”; “Ci pensiamo noi! La compriamo noi per te, anche in 30 giorni!”; “Realizza il tuo sogno. Ti rateizziamo il prezzo di vendita fino a ...Era il 1991 quando Federico Fellini, dopo aver visto il film di Silvano Agosti Uova di garofano al cinema Azzurro Scipioni (via degli Scipioni 82) gli lasciò una nota autografa in ...