Bologna Cagliari 0-0 LIVE | iniziata la seconda frazione di gioco

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Al Dall’Ara, il match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/23.0-0 MOVIOLA 45? INIZIA IL SECONDO TEMPO 45+1 TERMINA IL PRIMO TEMPO 41? Il Var evidenzia il fuorimillimetrico di Schouten e annulla la rete del vantaggio 40? GOL– Imbucata centrale di Zirkzee per Schouten, tiro sporco con Aresti non impeccabile ed emiliani in vantaggio 38? Occasione– Barreca dai 30 metri calcia di collo esterno con la palla che si stampa sulla traversa e salva ...

Mentre il Cagliari sta per scendere in campo a Bologna per la sfida di Coppa Italia, brutte notizie per Edoardo Goldanig a. Il difensore, infortunatosi nel finale del primo tempo col Brescia, oggi è s ...