X Factor 2022 | Last Call | si formano le 4 squadre in vista dei Live

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È l'ultima chiamata per accedere ai Live Show di X Factor 2022, l'ultimo scoglio prima di avere la certezza di poter calcare il palco dei Live. Domani, giovedì 20 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arrivano le Last Call, lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi decidono chi è dentro e chi è fuori, e non ci sono possibilità di appello. Nel backstage, a raccogliere i commenti a caldo di giudici e artisti, nonché a scandire i tempi di questa fase cruciale, Francesca Michielin. Per la prima volta nella storia di X Factor, i giudici dovranno compiere queste durissime scelte davanti al pubblico dell'Allianz Cloud di Milano, il 'quinto giudice' del programma che osserverà il processo di selezione.

