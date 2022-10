Silvio Baldini | “A Palermo il City Group non credeva in me La vita è corta | non posso adattarmi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “I nuovi proprietari nonno in me. Basti pensare che mi hanno lasciato un anno di contratto mentre a Corini, il mio successore, hanno fatto un biennale. Avevo tre fisioterapisti miei e me ne hanno imposti altri due, insieme a un preparatore atletico di cui non avevo bisogno”. E’ questo lo sfogo diin un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle ultime burrascose avventure in panchina, quella ache si è conclusa prima dell’inizio della Serie B e la recente parentesi al Perugia: “Il tempo è il bene più prezioso. Se non ce l’hai vuol dire che non esisti. E il mio tempo a disposizione è sempre meno. Non mi va di sprecarlo. Le cose accadono in fretta. A 64 anni non desidero altro che vivere alla mia maniera, essere fedele a me stesso, al mio bisogno di emozioni forti. Per me ...