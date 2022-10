Putin inaffidabile Ursula bombarda | Ormai non ci contiamo più

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "La Russia ha già mostrato di essere totalmentee ha deliberatamente tagliato i flussi all'Ue. Non possiamo contare sulla Russia e dobbiamo prendere le nostre decisioni in una condizione di indipendenza". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo rispondendo a chi gli chiede se, con le nuove misure, Bruxelles non abbia timore che Mosca tagli totalmente il gas.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Agenzia ANSA

