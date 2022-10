Non si può vivere in questo Pd | Crisanti fa a pezzi il suo partito a tempo record

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "Sono uscito infuriato dall'Aula. Non ho nemmeno sentito il discorso di Ignazio La Russa". A voler dire la sua sull'elezione del fondatore di FdI alla presidenza ci si mette anche Andrea, microbiologo, diventato volto noto dei salotti televisivi per oltre due anni e mezzo durante la pandemia, e neo eletto senatore tra le fila delDemocratico. Essendo, evidentemente, un neofita della politica, il virologo si è indignato per i presunti voti del suoal nuovo presidente del Senato. E si dice "scandalizzato" per questa elezione. Lo dichiara lui stesso, in un'intervista rilasciata a Repubblica. "Sarà perché sono un neofita, un ingenuo. Ma ora sono esterrefatto che non se ne parli nemmeno. È inconcepibile che non si faccia nemmeno una riflessione. Dopo una campagna elettorale di ‘o noi o loro' succede questa cosa ...