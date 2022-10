“Non è giusto | vergogna” GF Vip 7 | bufera su Wilma Goich | “Fatela uscire ora”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Accade spesso, nel corso di ogni edizione del reality di Alfonso Signorini, che i gieffini più criticati in casa siano in parallelo quelli più amati e sostenuti dai telespettatori. Negli ultimi tempi Nikita Pelizon è stata un personaggio molto discusso in quel del GF Vip 7, considerata da molti una provocatrice. Dopo che mezza casa l’ha attaccata, ha pianto a lungo e in puntata ha parlato di suicidio.però non ci è stata. Una dei concorrenti che se l’è presa maggiormente con lei, per poi cercare un chiarimento con l’obiettivo di far ragionare Nikita Pelizon, è stata sicuramente Cristina Quaranta. Dopo la chiacchierata con l’ex star di Non è la Rai, l’influencer è scoppiata a piangere ed è poi scomparsa per almeno un’ora e mezza dal GF Vip 7, facendo preoccupare tutti. Era in confessionale. Ora il tema del suicidio e l’attacco di ...