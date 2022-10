Mario + Rabbids Sparks of Hope | la presentazione del gioco

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Abbiamo avuto occasione di prendere parte allaufficiale diofagli studi di Ubisoft Milano! L’emozione dello staff di Ubisoft Milano, nel condurre la propriadiof, era ancora tangibile. Sono già passati anni dalle fatidiche lacrime di Davide Soliani in risposta all’appellativo “Davide-san” con cui Shigeru Miyamoto si rivolse a lui, ma i ragazzi del team di sviluppo convivono ancora con la loro umile soggezione. Lo abbiamo constatato prima di prendere parte all’evento del 18 ottobre, a ridosso del day one, sui profili Twitter del team di sviluppo. La trepidazione in attesa della reazione dei fan è paragonabile al batticuore di un ...

