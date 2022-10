Magistratura onoraria | la strada è ancora lunga

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) di Nico Dente Gattola* La caduta dell’esecutivo Draghi e le conseguenti elezioni , hanno dato nuova linfa al dibattito sullaben lontano dalla sua conclusione. Infatti la riforma varata dall’esecutivo Draghi, sia pur segnando un profondo cambiamento rispetto alle prospettive che dava alla categoria il precedente intervento voluto dall’ex Guardasigilli Orlando, nella realtà desta più di una perplessità. Questo, perché nonostante l’intervento sia stato varato sotto l’evidente pressione della procedura per infrazione europea , sono innegabili le sue criticità . Riforma che si caratterizza per svariati aspetti che definire frutto di” bizantini “ è poco. Per dire le toghe onorarie,pur essendo state in gran parte confermate da poco per un nuovo quadriennio , sono sottoposte ad una procedura di verifica, cui è ...