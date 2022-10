Jeffrey Dahmer | eBay boicotta i costumi di Halloween ispirati a lui

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è stato uno spietato serial killer e la serie Netflix realizzata da Ryan Murphy lo ha reso indubbiamente popolare. La serie è diventata così famosa che ha suscitato anche parecchie indignazioni a scoppio ritardato, come le shitstorm che si sono beccate Kesha e Katy Perry a causa delle loro canzoni. Ovviamente – a meno di due settimane da– molti hanno avuto l’idea di mascherarsi da lui, scatenando i malumori dei familiari delle vittime. La madre di Tony Hughes, una delle vittime, ha infatti rilasciato una dichiarazione a riguardo. La donna, che oggi ha 85 anni, in un’intervista rilasciata a TMZ, ha detto che “Idisono malvagi e sfruttano il dolore delle famiglie. Il dolore non ...

... i film The Gray Man e Purple Hearts e il dramma sul vero crimine Monster: TheStory, la seconda serie originale in lingua inglese più popolare. Il fatturato del trimestre è cresciuto ...1 ora fa Ryan Murphy batte Ryan Murphy : dopo 21 giorni in testa alla classifica dei titoli più visti su Netflix,- Mostro: la Storia diè stata scansata da The Watcher . Nella terza settimana di visione, la nuova serie TV thriller è stata vista per un totale di 205.330.000 di ore: uno dei migliori risultati di sempre. ... Dahmer, eBay elimina inserzioni costumi ispirati al killer (dopo le critiche) Shirley Hughes, madre di una delle vittime del serial killer Jeffrey Dahmer, nei giorni scorsi si è scagliata contro eBay perché vendeva il cosplay del Cannibale di Milwaukee. Si tratta della mamma de ...La nuova serie tv di Netflix è riuscita ad entrare nella top10 delle serie tv thriller di IMDb, ma per gli utenti la vetta è ancora lontana.