Iran | una donna di 80 anni si toglie il velo per protesta | “Se non protestate siete codardi”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Donne, tante, in tutto il mondo, in solidarietà con quelle che, in, lottano per la propria libertà, per i propri diritti, per la propria vita. Ma anche uomini e adolescenti, cittadini e cittadine, politici, attiviste, artisti, persone di spettacolo che manifestano il proprio dissenso verso un regime oppressivo, estremista, che obbliga migliaia di donne a indossare il, a vivere sottomesse. E poi c’è lei, Gohar Eshghi, 80e niente più da perdere. Perché il suo tesoro più prezioso, suo figlio, lo ha perso proprio per mano delle autorità del suo Paese: giovane blogger, Sattar Beheshti è stato giustiziato nel 2012, in carcere, dopo essere stato arrestato dall’unitàiana della polizia informatica. Ed è questa anziana signora che invita tutte e tutti a non arrendersi di fronte alla repressione della ...