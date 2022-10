Choc Anziana per strada raggirata e derubata - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Un uomo e una ragazzina, in via Erbosa, le rovesciano addosso un liquido . Poi, con la scusa di aiutarla a ripulirsi, le portano via una collana di ...Al momento risultano sei le persone rimaste ferite a causa delle conseguenze della violenta deflagrazione, tra cui un'in forte stato di. A finire in ospedale sono stati anche l'82enne E. ... Choc Anziana per strada raggirata e derubata Un uomo e una ragazzina, in via Erbosa, le rovesciano addosso un liquido . Poi, con la scusa di aiutarla a ripulirsi, le portano via una collana di Bulgari ...ROSA' - Giulia Salvalaio, 88 anni, originaria di Martellago (Venezia), nel 2016, perse la vita in una canaletta. Nella notte del 24 settembre 2016 è uscita in vestaglia e pantofole e, ...