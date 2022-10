Cagliari | crollo all' università | controlli alle strutture vicine Procura apre fascicolo

...alla Facoltà di Geologia die che ora ospita le lezioni di Lingue, rende ancor più chiaro la tragedia sfiorata . Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute subito dopo il, poco ...Solo il fato ha evitato che ildell'aula magna dell'ex facoltà di Geologia asi trasformasse in una strage. La struttura, che oggi ospita la facoltà di Lingue, è letteralmente collassata su se stessa con un boato ..."Nell'aula crollata l'ultima manutenzione ordinaria era stata effettuata tre o quattro anni fa. Non c'è stata nessuna avvisaglia, nessuna crepa o un rumore che potesse far pensare a un simile cediment ...(LaPresse) Tragedia sfiorata a Cagliari. Ieri sera, intorno alle 22, è crollata l'Aula Magna dell'università. Non ci sono vittime o feriti ...