Bayern Monaco | Gravenberch | «Vorrei giocare | ma devo avere pazienza»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le parole disul suo scarso coinvolgimento al: «Ilè un grande club,stare tranquillo» Intervistato da Abendzeitung Ryanha parlato dello scarso utilizzo al, in cui per ora ha giocato solo 351 minuti. Di seguito le sue parole «La situazione non è facile per me, ovviamente. Ma. Conosco le mie qualità, ma ilè un grande club con tanti grandi giocatori.stare tranquillo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.