“Un grande dispiacere” Lutto per Simona Ventura | il suo dolore racchiuso in poche parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il mondo della musica piange la scomparsa di Franco Gatti. Aveva 80 ed era uno dei cantanti dei Ricchi e Poveri. Insieme a Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena aveva creato il gruppo che ha fatto cantare ed emozionare milioni di italiani. Nel 1985 hanno anche vinto il Festival di Sanremo con il brano “Se mi innamoro”. A questo premio si aggiungono i Telegatti d’argento, un disco di platino, e il premio Medien per il maggior numero di dischi venduti in Francia. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”: questo è il saluto che i suoi compagni d’avgli hanno voluto tributare. I Ricchi e Poveri sono nati negli anni ’60, ma Franco Gatti si era allontanato da tempo dopo la tragedia che aveva colpito la sua famiglia nel 2013: la morte del figlio Alessio. Leggi anche: “È morto, ci dispiace tanto”. Mattino Cinque, il...