Quota 41 con limite anagrafico e Opzione Uomo | le ipotesi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non ci saranno grandissime novità sul fronte pensioni, ma il nuovo governo sta lavorando ad alcunesotto l’aspetto previdenziale, per rispondere a certe esigenze di programma: tra queste spicca41 cone anche una sorta di, che fa da contraltare aDonna, ma che in verità sembra anche l’più remota. Andiamo con ordine e analizziamo brevemente lesul tavolo di discussione.41 condi età: le ultimissime41 è sempre stata unapensionistica sulla bocca del centrodestra, in particolare su quella della Lega, che ha spinto e continua a spingere su questo fronte. Tuttavia, visto ...

Larussa del gas via gasdotto è scesa al 9%, i 2/3 delle forniture russe è stato tagliato. ...cui allestimento verrebbe supervisionato dallo stesso esecutivo Ue in modo da evitare conflitti......2 miliardi di Renminbi (circa 170 milioni di euro),un P/E di circa 12 volte gli utili normalizzati dell'esercizio 2021. A valle dell'aumento di capitale ladi controllo detenuta in Penta ...Diverse le ipotesi in discussione. A fine anno scade Quota 102 e senza interventi tornerà in vigore la Legge Fornero ...No a «nuove e robuste penalizzazioni» sull’assegno pensionistico in cambio di una maggiore flessibilità sui tempi di uscita dal lavoro. No alla «girandola ...