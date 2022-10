Pd | Letta | “Da Renzi e Calenda attacchi insopportabili”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Lo stato di salute delle opposizioni sconta la continuazione del clima elettorale, quando chi stava attorno a noi ha esercitato una continua e progressiva attenzione critica nei nostri confronti. Queste prime settimane di legislatura sono partite nello stesso modo, soprattutto da parte di, con provocazioni e”. Lo ha detto Enricoall’assemblea del gruppo Pd del Senato. “Sembra che il campo dell’opposizione si debba ridurre a cosa dicono loro di noi. E’ una cosa francamente insostenibile e non ho mai visto nella mia vita politica una situazione così incomprensibile, che rende l’immagine di un’opposizione dove ognuno è per conto suo. Lo stesso problema riguarda anche il M5S, anche se con forme comportamentali diverse”, ha aggiunto il ...

