Non perde un colpo il Samsung Galaxy S10 con aggiornamento di ottobre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Arrivano ancora una volta riscontri interessanti ed incoraggianti per coloro che, al momento, si ritrovano con unS10. Nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo esordio sul mercato, infatti, pare che la serie continui a ricevere patch con grande costanza, come abbiamo avuto modo di constatare questa mattina a proposito del nuovodi. Sulla carta, si tratta di un firmware trimestrale, anche perché da tempo il device rientra in questa tipologia di device, ma va ricordato a tutti che il mese scorso ci sia stato un altro rilascio. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico sul nostro magazine. Costante evoluzione per ilS10 condidisponibile in Europa Insomma, come ...