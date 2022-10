Nettuno | arrestato anziano in possesso di una serra di marijuana

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il gruppo dei Carabinieri della stazione di, haun uomo di 63 anni. L’, a cui è stato eseguito un provvedimento di esecuzione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, è stato colto in flagranza di reato poiché aveva creato una vera e propria, nella propria abitazione, per la coltivazione di. Durante le fasi di arresto, i Carabinieri hanno rivenuto oltre 7 chili e mezzo di fogliame da lavorare per la vendita. Per lui, il giudice ha stabilito una condanna di circa sei mesi. Ancora arresti tra Anzio, Ardea eNei Comuni elencati, il corpo militare dei Carabinieri ha effettuato altri tre arresti. I militari della Tenenza di Ardea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a un 28enne italiano, condannato per traffico ...

L'uomo era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ed era già in carcere perché... I militari hanno sorpreso i 2 nell'area protetta 'Regno di' a bordo di un gommone mentre ...... delle volanti, del reparto prevenzione crimine, dei cinofili di, della divisione ... in un armadio di un appartamento di corso Francia, è statoA. C., 35 anni, frusinate (poi ...I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato 4 persone colpite da ordini di esecuzione pena, in tutto il territorio di competenza. I militari ...Servizio a largo raggio a Ischia e Procida volto non solo al controllo del territorio ma anche alla prevenzione e alla repressione della pesca di frodo per i Ca ...