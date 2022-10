L’Italia è sempre più povera | 5 | 5 milioni di persone in difficoltà | Con le maxi bollette sarà anche peggio

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 ottobre 2022) La crisi economica degli ultimi anni, causata prima dalla pandemia di Covid-19 e ora dagli effetti della guerra in Ucraina, sta allargando a dismisura la platea diche vivono sotto la soglia di povertà. Il 21esimo rapporto della Caritas italiana sulla povertà in Italia, presentato lunedì 17 ottobre, fa emergere un quadro molto pesante e accerta una volta di più come ci sia bisogno di interventi immediati e massicci per arginare il dilagare della povertà nel nostro Paese. La pandemia e il conflitto in corso in Ucraina hanno avuto notevoli ricadute sulla popolazione, incrementando un disagio sociale ed economico che era già chiaramente percepibile prima del 2020. Basti pensare all’inflazione, con l’aumento del costo dei vari generi alimentari, maal caroe alla prospettiva di un inverno durissimo ...