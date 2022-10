DDay.it

Sempre in quelle oreDraghi, premier in carica per gli affari correnti dovrebbe atterrare a ... la formazione più lunga di un governo tocca il record di 88 giorni, per ladel governo ...Nell'anno del centenario delladi Pasolini, La Cineteca della Calabria e il Comune di Gerocarne, in collaborazione con l'... Leonida Repaci,Gallo con il quale collabora scrivendo testi ... La nascita di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. “Fare un sequel non ci bastava. Nintendo Supervisiona sempre” Una condanna dura quella pronunciata dalla giudice Felicia Barbieri, andata addirittura oltre i 2 anni e 6 mesi richiesti dell'accusa. Sono invece arrivati 3 anni per Mario Cipollini per lesioni, malt ...Il Consiglio regionale delle Marche lascia cadere l'iniziativa delle Pietre d'inciampo, le installazioni dell'artista tedesco Gunter Demnig apposte in tutta Europa davanti alle case di deportati, ebre ...