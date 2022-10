Iran | fonti diplomatiche | “L’atleta Elnaz Rekabi verso Teheran | insieme alla squadra” Media | sarà trasferita nel carcere di Evin

Secondo le stesse, A Elnaz sarebbero stati sottratti passaporto e cellulare dettagli ... che avrebbe lasciato l'albergo lunedì mattina diretto in, anche se era previsto che la squadra ...... senza hijab , obbligatorio ina tutte le donne a partire dai sette anni Dalla serata di lunedì 17 ottobre, secondo quanto riferisce la Bbc persiana citandovicine all'atleta 32enne, non ...Si tratta della campionessa iraniana di arrampicata sportiva. Ha partecipato ai Campionati asiatici in Corea del Sud senza indossare l'hijab. La Bbc, cita fonti vicine alla giovane, che riferiscono di ...SEUL (Corea del Sud). In Iran proseguono da oltre cinque settimane le proteste per la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato i ...