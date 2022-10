Gli italiani e le recensioni | 9 su 10 si fidano del web

(Di martedì 18 ottobre 2022) La recente indagine di Capterra sulla relazione tra e-commerce, servizi e aumento degli acquisti ritenuti sicuri parla chiaro: novesu dieci scelgono la Rete e le opinioni di esperti, influencer, portali specializzati prima di comprare o attivare abbonamenti online. Lo studio europeo rileva infatti un nuovo meccanismo fiduciario soprattutto nel campo dei servizi, rappresentati nel 54 per cento dai viaggi - come nel caso di Tripadvisor.it, dai software e dall'intrattenimento, tra video reviews di portali come Multiplayer.it esiti scommesse su Affidabile.org, scritte da appassionati e conoscitori esperti dei vari settori. Oltre alle reviews verificate da servizi come Trustpilot, dunque, i consumatori del web fanno sempre più attenzione alle caratteristiche tecniche di un prodotto. Nel 46 per cento dei casi le opinioni degli esperti ...

Il Bo Live - Università di Padova

In Asia, poi, "si aspira a status e lifestyle. È un mercato più giovane rispetto a quello europeo e con grandi potenzialità.acquirenti si lasciano guidare dal design e sono molto ...Le tariffe saranno quindi più basse per i circa 7 milioni diche sono clienti del mercato ... Non cambia, però, nulla perimporti. Almeno non su questo versante. Le tariffe scenderanno per ... Il testamento biologico e gli italiani: arrivano i primi dati | Il Bo Live UniPD Dopo la chiusura di tutti gli allevamenti di animali “da pelliccia” in Italia, sono ancora oltre 5000 i visoni rimasti nelle gabbie. Ci appelliamo ai Ministri uscenti affinché diano seguito a quanto ...La recente indagine di Capterra sulla relazione tra e-commerce, servizi e aumento degli acquisti ritenuti sicuri parla chiaro: nove italiani su dieci ...