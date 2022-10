Pianeta Milan

...stilatae riguarda i migliori 50 allenatori . Secondo la rivista, è Pep Guardiola il numero 1 al mondo dopo aver regolato Ancelotti, Klopp e Conte. Gran balzo in avanti per Stefano...Secondoè Pep Guardiola il miglior tecnico del mondo, seguito da Carlo Ancelotti , Jurgen Klopp , Antonio Conte e Stefano. Sono tre, dunque, i tecnici italiano all'interno della top 5. Di ... FourFourTwo – Pioli è il 5° allenatore migliore al mondo. Inzaghi 40° E' Pep Guardiola il miglior tecnico al mondo. FourFourTwo ha infatti stilato la classifica dei Top 50 allenatori migliori del mondo e a comandare è il tecnico ...Il Napoli di Spalletti è protagonista di un grande inizio di stagione. Gli azzurri continuano a volare, ma per Spalletti le cose sono diverse ...