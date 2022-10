E’ morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

(Di martedì 18 ottobre 2022)aveva lasciato il gruppo nel 2013: la morte del figlio Alessio gli aveva “tolto la gioia di salire sul palco” A ottant’anni, compiuti lo scorso 4 Ottobre, si è spento a Genova.. Lo annuncia la famiglia del musicista, storico membro deiin una nota stampa diramata dall’Ansa., che da anni conviveva con il morbo di Crohn e nel 2020 era stato anche contagiato dal Covid-19, da diverso tempo si era allontanato dalle scene musicali: nel 2013 aveva dovuto fare i conti con la morte improvvisa del figlio Alessio. Un evento tragico che, per sua stessa ammissione, gli aveva tolto la gioia di salire sul palco. Dopo la reunion dell’intero quartetto (conc’era anche la bionda Marina Occhiena) sul palco ...

"È andato via un pezzo della nostra vita". Sono queste le parole usate dai Ricchi e Poveri per comunicare la scomparsa di Franco Gatti, storico componente della band nella sua Genova a 80 anni. Nel gruppo fin dagli esordi insieme a Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, Gatti aveva lasciato i Ricchi e Poveri. Franco Gatti, cantante e fondatore de I Ricchi e Poveri, storica band italiana capace di vendere 22 milioni tra album e singoli in tutto il mondo.