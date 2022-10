Con Astolfo Gianni Di Gregorio continua la sua galleria di uomini over 60 miti e ironici a cui ispirarsi per invecchiare bene

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da Pranzo di Ferragosto del 2008, il suo debutto alla regia, al nuovoDinon ha smesso di esplorare un certo tipo di universo maschile che si è lasciato alle spalle la gioventù guadagnando in gentilezza, morbidezza, in auto indulgenza e accettazione nei confronti degli altri. Un percorso non senza ostacoli. Che cominciava, in Pranzo di ferragosto, con la necessità di prendersi cura della vecchia ed esigente madre, combinata alle difficoltà economiche che costringevano il protagonista a trasformare il suo appartamento in una sorta di casa di riposo per signore lasciate a casa delle famiglie in nome delle ferie estive. L'autore passava poi attraverso le delusioni romantiche del protagonista die le donne (2011), sposato a una donna cui non lo legava più nulla e puntualmente frustrato nei ...