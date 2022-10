Che disastro Pomeriggio 5 | Un altro domani affossa Barbara d’Urso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono anni che diciamo che forse a qualcuno, gli ascolti di5 non interessano molto. E il motivo è molto semplice: se solo, potesse partire alle 17 e prendere un traino decente, con una sfida faccia a faccia con il programma di Rai 1, i numeri potrebbero cambiare. E se restassero gli stessi ( spesso5 anche senza La vita in diretta in onda non ha comunque brillato), si potrebbe dire decisamente che la colpa è di un format usurato che non ha saputo cambiare il suo linguaggio e cercare di convincere anchepubblico, quello che quotidianamente si sposta su Rai 1. Pubblico che regala ad Alberto Matano e alla sua Vita in diretta, oltre 2 milioni di spettatori giornalieri, proprio come è successo nella puntata di ieri, 17 ottobre 2022. Se invece scegli come traino, ...