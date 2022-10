ApritiModa | gli atelier e i laboratori artigianali del Made in Italy si aprono al pubblico per un weekend | tutti gli appuntamenti e i nostri consigli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ci sono glidell’alta moda di Armani, Curiel e di Alberta Ferretti. L’eccellenza orafa di Dolce e Gabbana e l’antica arte della lavorazione del corallo tramandata da Platimiro Fiorenza, maestro corallaro siciliano riconosciuto dall’Unesco come “Tesoro Umano Vivente”. E ancora, c’è la bottega di Cristina e Massimo, che in Friuli realizzano interamente a mano le scarpette del momento, le furlane; gli abiti tempestati di gemme di Osti Ricami, i cappelli di Gallia & Peter, la produzione di pellami d’eccellenza della conceria Presot e le calzature di Fratelli Rossetti, Santoni e Doucal’s. C’è tutto un mondo da scoprire tra palazzi storici, cortili nascosti, vecchie fabbriche reinventate,e botteghe storiche: sono le roccaforti della Moda, tradizionalmente chiuse al, che anche ...

