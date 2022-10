Zidane | 'Pallone d'oro a Benzema? Sarebbe meritato'

... a sollevare il trofeo, vale a dire, Zinedinea consegnarglielo alla cerimonia di Parigi. ...nel corso del quale conosceremo la classifica dei 30 calciatori e chiaramente il vincitore del...Lo scettro deld'oro potrebbe porgerglielo proprio Zinedine, l'ultimo francese ad aver vinto, nel 1998, l'ambito trofeo. Titolo invece sfuggito a Kylian Mbappé, scalato probabilmente ...Un'ora, o poco più, e il mondo scoprirà il vincitore del Pallone d'Oro 2022, l'ambito premio di France Football che per questa edizion ...Anche quest'anno per gli appassionati non poteva mancare la cerimonia d'assegnazione del Pallone D'oro 2022. Il premio calcistico individuale più prestigioso al mondo, ...