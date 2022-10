Ruby ter | difesa di Berlusconi chiede l’assoluzione E invita “a non giudicare con il codice morale”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'avvocato Federico Ceccoi, difensore di Silvionel processoter, ha chiesto l'assoluzione perchè "il fatto non sussite". E ha detto: "Quando invece che con ilpenale si lavora con quelloe sulla cifra etica dei fatti, si rischia che si passi dal diritto penale del fatto al diritto penale dell'autore e mi auspico che non succeda" L'articolo proviene da Firenze Post.

... più di ogni altra cosa, alla Giustizia per abbattere definitivamente quella Severino che lo potrebbe mettere fuori dai banchi del Senato se giungesse una condanna definitiva nel "". La lega,...Leggi anche Meloni - Berlusconi, oggi incontro del 'disgelo' Governo, Salvini in contatto con alleati: "Ottimismo e determinazione", difesa Berlusconi: "Da alcune olgettine volontà di ...Si è svolta l’arringa dell’avvocato difensore di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, nell’ambito del processo Ruby ter ...MILANO «Non riteniamo che ci siano elementi tali da ritenere profili di responsabilità in capo a Silvio Berlusconi per tutte le imputazioni che gli sono state ascritte, una unica formula si applica a ...