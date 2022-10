Prugne della California | un elisir di lunga vita per la salute delle ossa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Gustose, versatili ma anche salutari: parliamo, oggi considerate un vero e proprio super food. Comunemente note per i loro effetti sul benessere intestinale, questi frutti dal dolce sapore, nascondono in realtà altre insospettabili proprietà benefiche per ladell’organismo. Il loro segreto? Un mix unico di sostanze nutritive che le rende l’alimento ideale anche per il corretto mantenimento. Dalla storia ai benefici testimoniati dalla ricerca scientifica, fino alle dritte nutrizionali utili anche per chi pratica sport, ecco allora tutto quello che c’è da sapere. ...