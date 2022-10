I Migliori lasciano una bomba nei conti a Giorgia | 58 miliardi da pagare in 4 anni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L'inflazione avrà effetti negativi anche suidello Stato italiano: la spesa per gli interessi sul debito pubblico, vale a dire quello che il Tesoro riconosce ai sottoscrittori di bot e btp, salirà complessivamente di oltre 58di euro nell'arco di quattro, dal 2022 al 2025. Lo rileva un'analisi del centro studi di Unimpresa che ha elaborato i dati riportati nell'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Secondo lo studio dalle casse dello Stato, rispetto al 2021, usciranno 11,4in più quest' anno, 14,2in più l'anno prossimo, 13,9nel 2024 e 18,6nel 2025. Anche per le pensioni sono previsti aumenti: in totale, tra il 2022 e il 2025, gli assegni Inps peseranno sulle casse dello Stato per ...