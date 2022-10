Easy-Quizzz | la startup innovativa che fornisce migliaia di quiz in tutto il mondo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vi siete mai chiesti se la formazione online risulta essere efficiente? Certamente con la pandemia da Covid-19 e la nascita della DAD è molto cambiato il modo di approcciarsi al settore della formazione professionale e personale. Adesso risulta estremamente più interessante far affidamento a servizi che ti aiutano nella preparazione di esami e concorsi, o comunque di tutte quelle tipologie di test che richiedono la somministrazione di. Su questo intento nel 2021 nasce, leader nel settore e che aiuta ogni giornodi persone a tenersi allenati con i varipresenti sulla piattaforma. Si tratta di una soluzioneche in un solo anno ha conquistato l’attenzione di moltissime persone, fino a conquistare molti paesi mondiali. Ecco quindi ...

... abilitazioni professionali, licenze di guida e tanto altro, il suo nome èla cui mission è quella di riunire in un solo luogo "il web", tutte le persone di qualsiasi parte del mondo, ...... abilitazioni professionali, licenze di guida e tanto altro, il suo nome èla cui mission è quella di riunire in un solo luogo "il web", tutte le persone di qualsiasi parte del mondo, ...La rivoluzione nel settore della formazione a distanza è appena iniziata, voi direte come Ebbene, oggi vogliamo presentarvi Easy-Quizzz e già il nome rappresenta una sicurezza per tutti coloro che si ...Una svolta epocale nel settore della formazione a distanza si è appena concretizzata, grazie alla nascita di una nuova piattaforma in grado di racchiudere milioni di quiz per la preparazione di concor ...