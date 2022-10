Concorso dirigenti scolastici | professori universitari di ruolo potranno partecipare?

Orizzonte Scuola

Le selezioni pubbliche sono finalizzate a reperire complessivamente 24 risorse, rispettivamente 20 funzionari e 4in entrambi i casi laureati. Come prepararsi per unpubblico 20 ...I n caso di esaurimento delle graduatorie del proprio istituto, iattingono da quelle ... sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi didel ... Concorso dirigenti scolastici, titoli valutabili e punteggio spettante. Max 30 punti Abuso d'ufficio in concorso, assolto il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli, che nel procedimento rivestiva il ruolo di dirigente del Comune di Corbara. Con lui assolto anche Giovanni ...In Italia la vita dell’insegnante è particolarmente difficile: parliamo per oltre l’80% di donne, pagate meno degli impiegati, costrette quasi sempre ad anni e anni di precariato; poi, una volta di ru ...