Chicco dalla Testa ai piedi passando... per le mutande. Il video dell'incidente con la webcam

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Momento di imbarazzo su La7. Protagonista della vicenda il presidente di Assoambiente Enrico, detto. In diretta da casa con lo studio televisivo,è intervenuto durante il programma Omnibus per affrontare il tema del caro bolletta e in particolare, dei prezzi del gas in aumento a causa del conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Durante la conversazione, però, laè accidentalmente scivolata riprendendo il presidente senza pantaloni… Cosa è successo Il momento è stato catturato in una piccola clip ed è stato diffuso sui social,inè ahimè… virale. Seduto comodamente dal divano di casa, il presidente stava tenendo una conversazione con i giornalisti presenti in studio, quando a un certo punto è crollato il supporto che teneva ...