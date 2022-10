BMW urta un camion e fugge | il bilancio è grave | caccia all’uomo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Incidente su un tratto stradale con lavori in corso, un auto si scontra con une si dà alla fuga. Morti e feriti. È terribile l’incidente accaduto sull’autostrada dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo la ripartenza, un'altra vettura va a finire contro le barriere, è laSauber di Robert ... Il tedesco nel tentativo di passare Mark Webbercon il suo compagno di squadra finendo fuori pista.Nell'incidente è coinvolta anche un'autoche stava percorrendo la stessa strada della moto. Il centauro avrebbe perso il controllo della moto mentre stava sorpassando l'auto a sua volta impegnata ... Incidente Roma, la moto sbanda e urta il guardrail: gravissimo centauro 55enne E' ricercato dalla polizia stradale. Con lui viaggiavano un uomo e una donna, il primo è morto mentre la seconda è in ospedale. Ferito anche il conducente del mezzo pesante ...È successo sulla strada Sublacense, alll'altezza di Agosta. Trasportato d'urgenza in elicottero, l'uomo è in prognosi riservata al Gemelli ...