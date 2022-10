Atalanta-Sassuolo | lo studio dei dati è un regalo di compleanno | la fase offensiva cresce | la difesa tiene E’ un capolavoro

...l'in vetta regalano fiducia e se per il numero 9 si tratta di un piacevole ritorno al passato, per l'ex Leicester ci sono i 4 gol segnati contro Sampdoria, Fiorentina, Udinese ema ...Lo ha detto ai microfoni di 'Radio Anch'io lo Sport' in onda su Radio Rai 1 Gian Piero Gasperini dopo la vittoria sule nella settimana che porterà i bergamaschi a sfidare la Lazio. Da ...Nell'ultima uscita contro il Sassuolo, l'Atalanta è andata sotto nel risultato per la prima volta in stagione, restandovi per soli cinque minuti prima che l'asse Pasalic-Lookman ribaltasse le sorti ...Le pagelle e highlights di Atalanta - Sassuolo, gara valida per la decima giornata di Serie A 2022/2023: Lookman è il migliore del match ...